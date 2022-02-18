Rize'de çalıştığı iş yerini yaktığı öne sürülen kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde, çalıştığı iş yerini "sigortası yapılmadığı" gerekçesiyle yaktığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Yeniyol köyünde 16 Şubat'ta çalıştığı iş yerini yaktığı iddia edilen ve kaçarken düşerek yaralanan Devrim K. (42), hastanedeki tedavisi tamamlanarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakim karşısına çıktı.

Devrim K, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Önceki geceden alkollü olduğunu belirten Devrim K, işletmenin üst katında kaldığı odada duman fark ettiğini ve olayın üzerine kalacağı korkusuyla kaçtığını savundu.

İfadesine başvurulan iş yeri çalışanı E.İ. ise 14 gün aynı odada kaldıkları Devrim K'nin olaydan bir gün önce kendilerine "Başınıza geleceklerden haberiniz yok." şeklinde söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Olay gecesi işletmeye alkollü gelen Devrim K'nin söylemlerinden korktuğu için başka bir odada kalarak kapısını kilitlediğini savunan E.İ, sabah iş yeri sahibinin kendisini uyandırarak yangından kurtardığını söyledi.

İşletme sahibi Harun K. de 2 aylık deneme sürecinin ardından sigortalı işe başlatma konusunda Devrim K. ile anlaştıklarını ileri sürdü. Harun K, Devrim K'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Devrim K, "yakarak mala zarar verme, hırsızlık ve trafiği tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Yeniyol köyünde garson olarak çalıştığı iş yerini "sigortası yapılmadığı" gerekçesiyle yaktığı iddia edilen Devrim K, olay yerinden uzaklaşırken iş yerine ait otomobilin çamura saplanması üzerine kaçışını yaya sürdürmüş, sarp coğrafi yapıya sahip bölgede düşerek yaralanmıştı. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli, Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.