Rize'de bir köyde yarından itibaren karantina uygulanacak

Rize'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren karantina uygulaması başlatılacak.

Rize'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren karantina uygulaması başlatılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulunun, yapılan tüm çalışmalara rağmen Kovid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Merkeze bağlı Ambarlık köyünde yarın saat 08.00 itibarıyla karantina uygulanmasına, karantina bölgesinde yer alan okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal