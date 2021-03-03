Rize'de bir köyde yarından itibaren karantina uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rize'de bir köyde yarından itibaren karantina uygulanacak

03.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:28
Rize'de bir köyde yarından itibaren karantina uygulanacak

Rize'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren karantina uygulaması başlatılacak.

Rize'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren karantina uygulaması başlatılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulunun, yapılan tüm çalışmalara rağmen Kovid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Merkeze bağlı Ambarlık köyünde yarın saat 08.00 itibarıyla karantina uygulanmasına, karantina bölgesinde yer alan okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan İrem Derici Demet Akalın Hakan Akkaya
Spor Gomes Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize'de bir köyde yarından itibaren karantina uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 19:29:31. #1.15#
title