Rize'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Rize'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Topluca köyünde karantina uygulanmasına karar verdi.

Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.

Öte yandan, Ardeşen ilçesi Pirinçlik ve Güneysu ilçesi Yukarı Kiremit köylerindeki karantina uygulamasının 7 Nisan Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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