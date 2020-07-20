Rize'de bir kadın eski damadını keserle başına vurarak öldürdü Rize'de eski damadını keserle başına vurarak öldüren kadın, gözaltına alındı.

Rize'de eski damadını keserle başına vurarak öldüren kadın, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi Bayram Sokağı mevkisinde, Muzaffer Kansız (55) ile boşandığı eşinin annesi H.U. (80) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.U, keserle Kansız'ın kafasına vurdu.

Kansız, olay yerinde hayatını kaybetti.

H.U'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA