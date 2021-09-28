Rize'de bir haftada karantinadan kaçan 18 kişi otele yerleştirildi - Haberler
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Rize'de bir haftada karantinadan kaçan 18 kişi otele yerleştirildi

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Rize'de bir haftada karantinadan kaçan 18 kişi otele yerleştirildi

Rize'de 19- 26 Eylül tarihleri arasında yapılan denetlemeler sonucu pandemi kurallarına uymayan 23 kişiye toplamda 46 bin 407 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarına uymayan 18 kişi otele yerleştirildi.

RİZE (İHA) - Rize'de 19- 26 Eylül tarihleri arasında yapılan denetlemeler sonucu pandemi kurallarına uymayan 23 kişiye toplamda 46 bin 407 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarına uymayan 18 kişi otele yerleştirildi.

Rize İl Pandemi Kurulu tarafından görevlendirilen 441 kişiden oluşan 177 ekip, Rize genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 19-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 3 bin 594 kişiden 329'u uyarıldı. Ayrıca ekipler tarafından il genelinde 866 iş yeri de denetlemeye tabi tutuldu. Denetlemelerde maske ve mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 12 kişiye, karantina kurallarına uymayan 11 kişiye olmak üzere toplamda 23 kişiye 44 bin 26 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, yine 1 hafta içerisinde karantina kurallarına uymayan Covid-19'a yakalanan veya temaslı olduğu tespit edilen ve yasakları ihlal eden 18 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirlenen otellerde izolasyona tabi tutuldu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

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