Rize'de bir garip yol problemi
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Rize'de bir garip yol problemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rize'de bir garip yol problemi

Rize'nin Hemşin ilçesinde yolu olmayan mahallede yaşlılar sırtlarda taşınıyor.

Rize'nin Hemşin ilçesinde yolu olmayan mahallede yaşlılar sırtlarda taşınıyor.

İlçeye bağlı Bahar mahallesi sakinlerinin arazilerinden yol geçmesini istememesi üzerine komşuları mağduriyet yaşıyor. Mehtap Kaytazoğlu baharın gelmesi ile evine çıkmak isteyen 95 yaşındaki komşusu Memdure Kobal'ı sırtında taşırken, o görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından ise yol sorunu olan mahallede yol vermek istemeyen diğer komşulara tepkiler oluşmaya başladı.

Memdure Kobal'ı sırtında taşıyan Mehtap Kaytazoğlu mahalledeki diğer hasta ve engelli komşuları hakkında da bilgi vererek "Bir komşum yüzde 70 görme engelli. O patika yolda yürüyebilsin diye çimleri temizliyoruz çünkü yeşil gözüne alıyor. Kendisi onun için sopa ile geziyor. Patika olduğu için yoldan aşağıya düşmüşlüğü bile var. Aynı zamanda epilepsi hastası. Sadece o değil bir komşumuzun daha oğlu var. O da epilepsi hastası. Ciddi mağduriyet yaşanıyor" dedi.

Kendi annesinin de böbreklerinden kaynaklı rahatsızlandığı sırada taşınmakta güçlük yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Kaytazoğlu "88 yaşında annem Raziye. Memdure halayı sırtıma aldım taşıdım ama annem öyle değil. Onun kalıbı ile annemin kalıbı aynı değil. Annem 180 boyunda yaklaşık 90 kilogram ağırlığında. Benim taşıyabilmem mümkün değil. Komşudan destek alıyorum veya yürütmek zorunda kalıyorum. Daha 15 gün önce böbrek taşı sancısı tuttu. Sırtımıza alamadık, alamadığımız gibi yürütmek zorunda kaldık. Ambulans çağıramadık; sedye gelemiyor, gelse yol yok taşınmıyor. Sözü geçen kim varsa bu konuya el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Benim şimdi bu konuşmamı dinlese benim komşularım bana kızar. 'Biz yol veriyoruz da sen neden böyle ediyorsun' derler. Evet hepsi yol istiyor, yol taraftarı ama kimse 'Benim arazimden geçsin' istemiyor. Yani nereden gelecek yol, karşıdan asma köprüyle mi gelecek bilemiyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

Rize'de bir garip yol problemi
Rize'de bir garip yol problemi
Rize'de bir garip yol problemi
Rize'de bir garip yol problemi
Rize'de bir garip yol problemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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