Rize'de binlerce kişi meydanda saf tuttu
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Rize'de binlerce kişi meydanda saf tuttu

RİZE'de cuma namazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına uyan binlerce kişi tarafından kılındı.

Rize'de binlerce kişi meydanda saf tuttu
29.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:51

RİZE'de cuma namazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına uyan binlerce kişi tarafından kılındı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamına 16 Mart'ta cemaatle ibadete ara verilen camiler, yeniden ibadete açıldı. Rize'de cuma namazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına uyan binlerce kişi tarafından kılındı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından kıldırılan namazda Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de saf tuttu. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, cuma namazı öncesi alanda ekiplerin titizlikle dezenfekte çalışmaları yaptığını belirterek, "Sosyal mesafeyi koruma adına şeritler çekildi. Belediye otobüslerini alanın etrafına çekerek; hem cemaati dış dünyadan ayırarak manevi hissini artırdık hem de araç trafiğini aksatmamaya özen gösterdik.İnsanlar yaklaşık 9 haftadır cuma namazı kılamamanın isteği ve üzüntüsü içerisinde bir araya gelerek namazımızı hep beraber eda ettik. İnşallah kısa zamanda omuz omuza ve safları sıklaştırarak namaz kılmayı Allah bizlere nasip eder" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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