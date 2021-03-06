Rize'de beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rize'de beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı

06.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:08
Rize'de beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Rize'de beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Rize'de beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kerem Yılmaz idaresindeki 06 DR 0866 plakalı beton mikseri, Zincirliköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarında park halindeki tıra çarptı.

Sürücü Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralı tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Mustafa Er Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize'de beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 13:09:20. #1.14#
title