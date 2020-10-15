Rize'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı
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Rize'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

15.10.2020 08:31 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:34
Rize'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Eskicami, Güneli ve Gürgen'de belirlenen taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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