Rize'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı
15.10.2020 08:31 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:34
Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Eskicami, Güneli ve Gürgen'de belirlenen taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya