Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
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Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde taksinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
05.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:44

Rize'nin Pazar ilçesinde taksinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Enis Köseoğlu (21) yönetimindeki 53 T 4064 plakalı taksi, Karadeniz Sahil Yolu İkiztepe mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada ağır yaralanan Köseoğlu, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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