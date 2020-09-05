Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
Rize'nin Pazar ilçesinde taksinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
05.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:44
Rize'nin Pazar ilçesinde taksinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Enis Köseoğlu (21) yönetimindeki 53 T 4064 plakalı taksi, Karadeniz Sahil Yolu İkiztepe mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada ağır yaralanan Köseoğlu, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA