Rize'de balıkçı teknesi alabora oldu
Rize'de, alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı.
Rize'de, alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Rize Sahil Parkı mevkisinden 100 metre açıkta, 4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Bu sırada denizin dalgalı olması nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu.
İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 4 kişiyi kurtardı.
Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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