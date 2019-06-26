Rize'de balıkçı teknesi alabora oldu

Rize'de balıkçı teknesi alabora oldu

Rize'de, alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı.

Rize'de balıkçı teknesi alabora oldu

Rize'de, alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Rize Sahil Parkı mevkisinden 100 metre açıkta, 4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Bu sırada denizin dalgalı olması nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu.
İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 4 kişiyi kurtardı.
Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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