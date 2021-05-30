Rize'de balık tutarken oltası elektrik teline takılan kişi öldü
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Rize'de balık tutarken oltası elektrik teline takılan kişi öldü

Rize'de balık tutarken oltası elektrik teline takılan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'nin İkizdere ilçesinde yaylada, balık tutarken oltası elektrik teline takılan kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Rize'nin İkizdere ilçesinde yaylada, balık tutarken oltası elektrik teline takılan kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anzer Yaylası Sudaşı mevkisinde derede balık avlayan Fikret Öztel'in (48) havaya doğru fırlattığı oltası elektrik teline takıldı.

Öztel'in elektrik akımına kapıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Öztel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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