Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı
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Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı

26.09.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:41

Rize'de balık halinde tezgahta satılan palamut balığının fiyatı 7,5 liraya düşünce 5 bin adet palamut 3 saatte satılarak bitti.

Rize'de balık halinde tezgahta satılan palamut balığının fiyatı 7,5 liraya düşünce 5 bin adet palamut 3 saatte satılarak bitti.

Rize'de bir balıkçı palamutun fiyatını 7.5 TL'ye düşürdü. Tanesi 700 gram ile 1 kilogram arasında gelen palamutun fiyatının 7.5 TL'ye düştüğünü gören vatandaş ise balıkçının önünde kuyruk oluşturarak adeta balık almak için yarıştı. Kısa sürede tezgahın defalarca yenilendiği balıkçıdaki 5 bin adet palamut 3 saatte satıldı.

"BU YIL BÖYLE GEÇECEK; GERİSİNİ KASAPLAR VE TAVUKÇULAR DÜŞÜNSÜN"

Herkesin balık yemesi için fiyatları düşürdüklerini dile getiren esnaf Kenan Yavuz "Görünen köy uzakta değil, anlatmaya gerek yok. 7,5 lira 1 kiloluk palamut. Bundan almayanı, yemiyeni akıl fukarası derim ben. Cenabı Allah'ın insanlara bir lütfu bu. Böyle devam edecek Allah nasip ederse. Deniz bu yıl bereketli, inşallah böyle devam eder. İnşallah bu yıl herkes balığa doyar. Gerisini de artık tavukçular, kasaplar düşünsün. Fiyatları nasıl çıkaracaklarını değil de nasıl düşüreceğini düşünsünler bence" şeklinde konuştu.

Vatandaşların balığa rağbet gösterdiğini dile getiren balıkçı esnafı Eyüp Çelik ise "Vatandaşın ilgisi süper, herkes fiyatlardan razı. Dün 10 liraydı bugün 7,5'a düştü. Daha da düşecektir. Bir de yediğin şey organik, denizden mübarek çıkıyor. Her şeyden güzeli kaliteli. Vatandaş yesin, balığı bol yesin" dedi.

"BU BALIK BU FİYATA BEDAVA"

Palamut alan ve satılan fiyatın çok uygun olduğunu dile getiren İsmail Bayraktaroğlu isimli vatandaş "Bu boyda bir palamut gerçekten çok iyi fiyatta. Bedava yani şu fiyatlar. Ben palamut balığını devamlı alırım ama 12'den aşağıya alamıyordum. Bunu görünce şaşırdım. Bir de büyümüş, palamut bayağı bir büyümüş. Gerçekten iyi fiyat" ifadelerini kullanırken, hale balık almaya gelen emekli aşçı Kemal Bayraktaroğlu ise "50 yıllık aşçıyım, en sevdiğim yemek budur. Fiyatlar çok güzel. 7,5 lira çok iyi bir fiyat. 1 tanesi 1 kişiyi rahat doyurur, hatta yiyemez bile" diye konuştu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı
Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı
Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı
Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı
Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı
Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı
Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı
Rize'de balık tezgahlarında palamut izdihamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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