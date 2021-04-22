'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, Testlerde artan vakalar aynı soy isimlerde kümeleniyor, aile içi bulaşlar çok fazla dedi.

RİZE'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, Testlerde artan vakalar aynı soy isimlerde kümeleniyor, aile içi bulaşlar çok fazla dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre, her 100 bin kişide 453,31 olan vaka sayısının 516,03'e yükseldiği Rize'de aile içi bulaşın artışa geçtiği, vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiği; doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin de artışta önemli etken olduğu belirlendi. RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, gidişatın iyi olmadığını belirterek, Vakaların bu kadar hızlı artmasının en önemli sebebi hareketliliğimiz. İlimizin şehirlerarası, ülkelerarası hareketliliğinin bunda çok büyük etkisi var. Yaptığımız testlerde görüyoruz ki vakalar hala aynı soy isimlerde kümeleniyor, dolayısıyla aile içi bulaşlar çok fazla. Mutasyon oranlarımız artışta. En fazla görülen İngiltere mutasyonu ve alt türleriyken son haftadan itibaren ülkemizde Brezilya, Güney Afrika mutasyonları artışta. Bunlar hızla bulaştırmakla kalmıyor, ağır geçirilmesine hatta ölümcül seyretmesine neden oluyor. Yeni ortaya çıkan Hindistan, Tanzanya varyantları da daha ağır tablolara neden olacak güçte. Bu yüzden vakaların artışı maalesef kaçınılmaz oluyor diye konuştu.

'AİLE İÇİ GEZMELER YAPMAYIN'

Virüsün kapalı ortamları sevdiğini belirten Doç. Dr. Çiçek, Ramazanla birlikte insanlar bir arada iftar yapmak istiyor ama şu anda pandemi süreci devam ediyor. Bu virüs kapalı, kalabalık alanları seviyor. Lütfen aile içi gezmeleri yapmayalım. İftarlarda bir araya gelmeyelim. Herkes kendi evinde izole bir şekilde iftarını yapmalı. 10 dakikadan fazla bir arada bulunmayalım. Kalabalık yerlerde çift maske kullanın, sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarın. Mutlaka aşı olun. Marka gözetmeksizin bulduğunuz aşıyı olun. Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa toplumsal bağışıklık sağlanırsa ancak bu pandemi ile baş edebileceğiz dedi.

Gençlerin de virüsün hedefinde olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çiçek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR'
'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR'
'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR'
'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR'
'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR'
'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR'
'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Çocuklarda aşı için uygulanabilir noktaya gelindi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Çocuklarda aşı için uygulanabilir noktaya gelindi
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Acun Ilıcalı Burak Sergen Toprak Sergen
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'RİZE'DE AYNI SOYADLARDA KÜMELENEN VAKALAR ARTIYOR' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 10:30:55. #1.16#

title