Rize'de aynı aileden 9 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize'de 15 ayda, aynı aileden 9 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Babasını, abisini, iki halasını ve 4 kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla Kovid-19'dan kaybeden evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), şubat ayı başında hastalığa yakalandı.

Yalçınkaya, Kovid-19'un ağır seyretmesi nedeniyle 4 Şubat'ta Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Yalçınkaya, entübe edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Yalçınkaya, yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.