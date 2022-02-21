Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi - Haberler

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Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi

AA, Fikret Delal - Güncel
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Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi

Rize'de, aynı aile içinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 9'uncu kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNEYSU, RİZE (AA) - Rize'de, aynı aile içinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 9'uncu kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Rize Devlet Hastanesinde 4 Şubat'tan beri Kovid-19 sebebiyle tedavi gören evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), dün akşam yaşamını yitirdi.

Babasını, abisini, iki halasını ve 4 kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla Kovid-19'dan kaybeden Yalçınkaya'nın cenazesi, hastaneden alınarak Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyündeki baba evine getirildi.

Yalçınkaya'nın cenazesi, burada helallik alındıktan sonra öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Gürgen Köyü Muhtarı İsmet Pehlivan, gazetecilere, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Aileye başsağlığı dileyan Pehlivan, yetkililere seslenerek, "Bu ailenin genetiğinin araştırılması gerekiyor. Daha önce de talepte bulunduk. Bir cevap alamadık. Bu aile 9 kişi kaybetti. Geri kalanlar son derece tedirgin. Bunlar yardım istiyor." diye konuştu.

AA / Fikret Delal - Güncel

Güneysu, Baba, Rize, Güncel, Haberler

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