Rize'de ayağı kırılan kadını AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı - Haberler
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Rize'de ayağı kırılan kadını AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de ayağı kırılan kadını AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde alabalık çiftliğine gelen içme suyu hattını kontrol ettiği sırada ayağı kırılan kadını, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde alabalık çiftliğine gelen içme suyu hattını kontrol ettiği sırada ayağı kırılan kadını, Afad ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayder Yaylası yolu üzerinde bulunan bir alabalık çiftliğinin sahibi Gülsüm Yaşar ile Recep Biberoğlu, alabalık çiftliğine ırmaktan gelen içme suyu hattını kontrol etmek istedi. Gülsüm Yaşar'ın ayağı dağ yolunda yürürken kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve UMKE ekipleri, ayağı kırılan kadına zorlu arazi şartlarında güçlükle ulaştı.

Sedyeye alınan kadın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yola kadar taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

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