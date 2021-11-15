Rize'de Atık Su Arıtma Tesisinin temeli atıldı

RİZE (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Rize Atık Su Projesi"nin temeli atıldı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İslampaşa Mahallesi sahil dolgu alanında düzenlenen temel atma töreninde, kent için önemli bir projenin temelini attıklarını söyledi.

Rize'nin dağınık bir coğrafyaya sahip olduğunu, tesisin 250 bin nüfusa hizmet vereceğini belirten Metin, "Dağınık bir coğrafyada böyle bir projenin hayata geçmesi bizim ve çevre için çok önemli." dedi.

Metin, 30 dönüm arazi üzerinde kurulacak tesisin 2050'li yıllara kadar kentin yükünü taşıyabileceğini kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise projenin AB'nin desteklediği en büyük yatırımlardan birisi olduğunu vurguladı.

Projenin 20 milyon avroluk bütçesi olduğuna işaret eden Meyer-Landrut, "17 milyon avrosu AB'den geliyor. Eminim ki bu proje çevrenin, Rize halkının sağlığının ve çok güzel olan Karadeniz'in korunmasına yardımcı olacaktır. Umuyorum ki bu proje çok hızlı uygulamalar ile sonuçları ortaya koyacaktır. Bu projede açılış töreni için yeniden buraya geleceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

Törene, Vali Vekili Ömer Faruk Duman, Vali Yardımcısı Kübra Baka Kılıç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş ile diğer davetliler katıldı.

Rize Atıksu Arıtma Tesisi'nin Temmuz 2023'de tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.