Rize'de asılsız koronavirüs paylaşımlarına soruşturma Rize İl Pandemi Kurulunun bazı sosyal medya hesaplarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) hasta sayısının çarpıtıldığı iddiası ile soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Rize İl Pandemi Kurulunun bazı sosyal medya hesaplarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) hasta sayısının çarpıtıldığı iddiası ile soruşturma başlatılacağı bildirildi.

İl Pandemi Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, il genelinde rakamların çarpıtılarak yayımlandığı yönünde paylaşımlar olduğuna değinilerek, "Bazı sosyal medya hesaplarında Rize'de Kovid-19 hasta sayısıyla ilgili 178 ve 247 gibi gerçeği yansıtmayan rakamlar verildiği görülmüştür.

Tamamen gerçek dışı olan bu haberlere ve rakamlara itibar edilmemesi, ilimizdeki vaka sayısı bu rakamların çok altında olsa da rakamları açıklama yetkisinin sadece Sağlık Bakanlığında olduğunun, mücadele sürecini olumsuz etkileyecek asılsız haberlerle ilgili adli ve idari işlemlerin İlgili kurumlarca yapılacağının bilinmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA