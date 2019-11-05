Rize'de asayiş uygulamaları

05.11.2019 11:02

Rize'de son bir ayda, haklarında yakalama kararı bulunan 693 kişinin yakalandığı bildirildi.



Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 615 kişi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 78 kişi olmak üzere toplam 693 kişinin yakalandığı, bunlardan 46'sının adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.



Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda, 7 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 72 tabanca fişeği, 1 yivsiz tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 5 yeşil reçeteye tabi ilaç, 346,2 gram toz-kubar esrar maddesi, 113 gram skunk, 6,25 gram metamfetamin, 40 kök hint keneveri, 4,21 gram sentetik borzai, 29 exctasy hap, 1 gram kokain, 10 sentetik ecza, 8 şişe kaçak içki ve 816 paket kaçak sigara ile 1 sahte çek ele geçirildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA