Rize'de Asayiş Uygulamaları

Rize'de asayiş uygulamalarında, 55 gram bonzai, 7 tabanca ve 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir hafta içerisinde yapılan asayiş uygulamaları ve yol kontrollerinde, 55 gram bonzai, 90 gram uyuşturucu madde, 1 kilo 22 gram metamfetamin, 7 tabanca, 49 mermi, 310 litre kaçak içki ve 5 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara ile kaçak içkileri taşıyan iki ayrı otomobilde haberleşme amacıyla kullanıldığı düşünülen telsiz düzeneği ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, daha güvenli bir Rize için suç ve suçlularla olan mücadelenin, kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.