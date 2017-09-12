Rize'de Asayiş Uygulamaları

Rize'deki asayiş uygulamalarında, 401 gram esrar, bin 444 paket kaçak sigara ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince yapılan yol kontrolünde, 401 gram esrar bulunduğu bildirildi.



Kaçak sigara ve içki satışı yapılan yerlere yönelik kontrollerde ise çeşitli markalarda bin 444 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.



Silah kaçakçılığını önlemek için yapılan çalışmalarda da 3 ruhsatsız tabanca bulunduğu kaydedildi.



Uygulamalarda 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.