Rize'de asayiş olayları

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında nisan ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 215 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında nisan ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 215 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, nisan ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 191 kişi, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 24 kişi olmak üzere toplamda 215 kişinin yakalandığı, 18 şahsın sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen olaylarda 6 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 163 tabanca fişeği, delici ve kesici aletler ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA