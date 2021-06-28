Rize'de arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağlandı

İkizdere Kaymakamlığı öncülüğünde İkizdere Arama Kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağlandı.

İkizdere Kaymakamlığı öncülüğünde İkizdere Arama Kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağlandı.

Kaymakam Cafer Kaymakçı, aracın teslimi sırasında yaptığı konuşmada, İkizdere Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibine arama ·kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek nitelikte tam donanımlı arazi aracı bağışlayarak destekte bulunanlara teşekkür etti.

Toplumun can güvenliği adına hayati önem taşıyan arama kurtarma çalışmalarına hız kazandırmak için önemli bir hizmetin ilçe adına yerine getirildiğini vurgulayan Kaymakçı, önceliğin olumsuzluk yaşanmaması, hedeflerinin ise yaşanabilecek olumsuzluklara en kısa sürede ulaşmak olduğunu söyledi.

Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Trafik kazası, heyelan, doğal afetlerde ve diğer doğa kazalarında yetki ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, ilçemiz ve ilimiz için büyük önem arz eden bir sivil toplum kuruluşunun önemli bir ihtiyacını giderdik. Tamamen gönüllülük esası ile hizmet veren İDAK bundan sonra çok daha verimli hizmetler sağlayacaktır. Aracın alınmasında destekte bulunan ilçe belediyesi ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı