Rize'de arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağlandı

Rize'de arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağlandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

İkizdere Kaymakamlığı öncülüğünde İkizdere Arama Kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağlandı.

İkizdere Kaymakamlığı öncülüğünde İkizdere Arama Kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağlandı.

Kaymakam Cafer Kaymakçı, aracın teslimi sırasında yaptığı konuşmada, İkizdere Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibine arama ·kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek nitelikte tam donanımlı arazi aracı bağışlayarak destekte bulunanlara teşekkür etti.

Toplumun can güvenliği adına hayati önem taşıyan arama kurtarma çalışmalarına hız kazandırmak için önemli bir hizmetin ilçe adına yerine getirildiğini vurgulayan Kaymakçı, önceliğin olumsuzluk yaşanmaması, hedeflerinin ise yaşanabilecek olumsuzluklara en kısa sürede ulaşmak olduğunu söyledi.

Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Trafik kazası, heyelan, doğal afetlerde ve diğer doğa kazalarında yetki ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, ilçemiz ve ilimiz için büyük önem arz eden bir sivil toplum kuruluşunun önemli bir ihtiyacını giderdik. Tamamen gönüllülük esası ile hizmet veren İDAK bundan sonra çok daha verimli hizmetler sağlayacaktır. Aracın alınmasında destekte bulunan ilçe belediyesi ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Deniz Poyraz Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Can Yaman Kerimcan Durmaz Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de arama kurtarma ekibine arazi aracı desteği sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:44:55. #1.14#

title