Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
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Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Rize'nin Pazar ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu içerisinde bulunan karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu içerisinde bulunan karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ilçeye bağlı Balıkçı Köyü'nde meydana geldi. İsmail Babal yönetiminde ki 53 AAM 286 araç şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Araç şoförü İsmail Babal ve eşi Nuran Babal Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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