Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu içerisinde bulunan karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ilçeye bağlı Balıkçı Köyü'nde meydana geldi. İsmail Babal yönetiminde ki 53 AAM 286 araç şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Araç şoförü İsmail Babal ve eşi Nuran Babal Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.