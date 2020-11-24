Rize'de, 'Arabalı Sinema' etkinliği

RİZE'de arabalı sinema etkinliği düzenlendi.

RİZE'de arabalı sinema etkinliği düzenlendi. Dev ekrana yansıtılan sinema filmini izleyenlere çay ikram edildi.

Rize'de 'Arabalı Sinema' etkinliği, Rize Belediyesi'nin ev sahipliğinde pandemi önlemleri çerçevesinde sahil otoparkında gerçekleşti. Açık otoparkta kurulan dev ekranda gösterilen sinemayı herkes kendi arabasının içinden izledi. 7'inci Koğuştaki Mucize filmini izleyenler, belediye ikramlarının yanı sıra yanlarında getirdikleri termoslarla çay içti, mısırlar patlatıldı, çekirdekler çitlendi. Temassız bir ortamda koronavirüsle ilgili bir endişe yaşamadan sinema filmini izleyenler keyifli akşam geçirdi.

'ÇOK GÜZEL BİR ANI OLDU'Çocukları ile beraber otoparka gelerek sinema filmini izleyen Emine Tüfekçi, "Çocuklarımızla beraber çok güzel bir anı oldu. İlk defa araba sinemasına geldik. Pandemi döneminde de çok iyi oldu, çocuklar eve kapanmıştı. Onları arabanın içerisinde, güvenli bir ortamda sinemaya götürmüş olduk. Çerezler, içecekler hazırladık geldik" dedi.

'ÇAYIMI TERMOSA KOYDUM GELDİM'Tüm yorgunluğuna rağmen bu ortamı kaçırmayıp çayını alıp etkinliğe gelen Meryem Levent "Bugün bağ bahçe işleri yaptım, çok da yorgundum ama Rize'de ilk defa böyle bir etkinlik oldu kaçırmazdım. Çayımızı demledik termosa doldurduk, mısırımızı patlattık, bahçeden mandalinalina da aldık, geldik. Evdeymişiz gibi sinemamızı izliyoruz" açıklamasında bulundu.'POLİSTEN İZİN ALDIM'Ailesi ile beraber dışarı çıkabileceğini bilmeyen Nisanur Zengin (12) ise polisi arayıp bu etkinlik için izin aldığını belirterek, "Bize bu saatte dışarı çıkmak yasak olduğunu bildiğimiz için buraya gelebilmek için polisi aradım, izin aldım, ailemle beraber gidebileceğimi söylediler. Annem gelmek istemiyordu, onu ikna ettim, geldik, çok eğleniyoruz" dedi.'AYRI BİR HEYECANLA YOĞUN KATILIM OLDU'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, "Pandemi dolayısıyla sağlığımız için hep kısıtlamalarla iç içeyiz. Sağlıklı olmak önceliğimiz ama tedbirler alınarak yapılabilecek etkinlikler gerçekleştiriliyor. Arabalı sinema etkinliği de en güzel örneklerden. Rize'de ilk kez yapılıyor olması ayrı bir heyecan ve yoğun bir katılım oluşturdu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ