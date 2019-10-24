24.10.2019 11:20

Rize'de Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (1)

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkımlara tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak bekleyişlerini sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 5 evin yıkımı için ekipler iş makineleri eşliğinde bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yıkımlara tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri karşı çıktıkları yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA