Rize'de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi
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Rize'de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

Rize'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı merkeze bağlı yüksek kesimlerde etkili oldu.

24.01.2020 02:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 02:20
Rize'de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı merkeze bağlı yüksek kesimlerde etkili oldu.


Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Rize merkeze bağlı yüksek kesimlerde ekili oalrak ulaşımda aksamalara neden oldu. Zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkan sürücüler kar nedeniyle yolda kalarak oldukları yerden hareket edemezken Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kar yağışı araladıkça kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. - RİZE

Kaynak: İHA
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