Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı

Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Yapılan test sonucu 3.83 promil alkollü olduğu öğrenilen İ.D., 34 BFM 453 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 53 M 0105, 53 AN 377, 53 AF 318, 53 AAZ 218 araçlara çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada alkollü sürücü İ.D., Semih Aksoy, Şinasi Topark ve Dursun Beşikçi yaralandı. Kazanın olduğu mahalle sakinleri sesleri duyunca hemen kaza yapan aracın yanına inerek yaralılara yardım etti. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı
Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı
Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı
Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Hamid Karzai Adem Murat Yücel Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Mert Günok Mesut Özil Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rize'de alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 13:25:29. #1.15#

title