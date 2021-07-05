Rize'de akıntıya kapılarak denizde kaybolan kişi aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de akıntıya kapılarak denizde kaybolan kişi aranıyor

Rize'de akıntıya kapılarak denizde kaybolan kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'nin Çayeli ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişi aranıyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, İlçenin Kanlıdere Mahallesi Tünel mevkisinde 54 yaşındaki Hasan Furuncu, serinlemek için girdiği denizde dalgalarında etkisiyle kayboldu. Görgü tanıkları olay üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.

Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile vatandaşlarca sahilden arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda sahilden arama yürütülürken, havanın kararması ve dalgaların yüksekliği nedeniyle ekipler dalış gerçekleştiremedi.

Arama çalışmalarının gece boyunca sahilden devam edeceği, ekiplerin hava aydınlandıktan sonra Furuncu'nun bulunamaması halinde dalış yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kartal Tibet Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Burak Elmas Cüneyt Çakır Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de akıntıya kapılarak denizde kaybolan kişi aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 21:12:37. #1.16#

title