Rize'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Rize'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Rize'de, çıktığı ağaçtan inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

RİZE (AA) - Rize'de, çıktığı ağaçtan inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çarşı Mahallesi Anafartalar Caddesi Kanburoğlu Sokak'ta esnaf Sabri Pirinç'in kedisi, kuşları kovalarken tırmandığı ağaçta mahsur kaldı.

Durumu fark eden Pirinç, Rize Belediyesini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, "Yamalı" adlı kediyi mahsur kaldığı yerden alarak sahibine teslim etti.

Sabri Pirinç, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Kuşların peşinden koşarken gittiği sırada ağaca çıktı. Hayatında ilk defa ağaca çıktı. 3 saatten beri oradaydı. Haber vermemiz üzerine itfaiye ekipleri gelip kediyi ağaçtan aldılar, bana teslim ettiler." dedi.

Rize'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Rize'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Rize'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Rize'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

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