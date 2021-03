Rize'de "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı

Rize Valiliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi arasında "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Vali Kemal Çeber, Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, 2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini söyledi.

Rize'nin afetlerden çok çektiğini anlatan Çeber, "Özellikle su kaynaklı, heyelan, kaya düşmesi ve sel gibi afetlerde Türkiye'de lideriz. Yıllık ortalama 620 civarında irili ufaklı afetimiz oluyor. Bir veya iki büyük afet yaşarız. Can kayıplarımız da olur. Hem coğrafi özeliklerimiz hem fiziki şartlarımız, Rize ve bu bölgeyi bu anlamda çok zorluyor. Bu nedenle her tülü tedbiri almak için gayret ediyoruz. Her projede ve her yatırımda beraber çalışmaya gayret ettiğimiz üniversite de burada en önemli bilişenlerimizden biri olacaktır." dedi.

Çeber, Rize'de İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmasını hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir yıldır çalışıyoruz. Rize'nin afet fotoğrafını çektik. Resmi ortaya koyduk. Arkadaşlarımız gayretli çalıştı. Burada da üniversiteyle hareket ettik. Karadeniz Teknik Üniversitesinden de destek aldık. Rize'nin afet risklerini ortaya çıkaran çok kapsamlı ve çok detaylı, hiçbir şeyi atladığımız bir plan ortaya koyduk. Bundan sonra Rize'de tüm yatırımlar, İl Afet Risk Azaltma Planı dikkate alınarak yapılacak. Derelerimizin içerisinden ev sökmek istemiyoruz. Artık her sene selle beraber giden köprüler, kamu yatırımları ve özel yatırımları istemiyoruz. En önemlisi de can kaybı istemiyoruz. Bunun için hep beraber mücadele edeceğiz."

"Bu da bir tür afettir"

Kovid-19 ile mücadelenin aynı hassasiyetle devam ettiğine dikkati çeken Çeber, "Bu da bir tür afettir. Bütün kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimizle bu harita olayından sonra yine bir araya geldik ve durum değerlendirdik. İki haftadır yatay, hatta yavaş yavaş azalan bir seyirde devam ediyoruz. Ancak hala yüksek bir risk yaşadığımızı biliyoruz." diye konuştu.

Çeber, bugün Derepazarı ilçesinde 3 hanede 9 vaka çıktığını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu 9 hemşehrimizin Trabzon Çaykara'da cenazeye gittiklerini ve 9'unun da virüsü oradan alıp geldiklerini öğrenmiş olduk. Zaman zamanda Trabzon'daki hemşehrilerimiz buraya geliyor ve benzer olaylar oluyor. Hala bizim için en önemli riskler hep bahsettiğimiz riskler. Rize ve Karadeniz insanının o çok sevdiğiniz sıcak, iç içe, yoğun sosyal yaşam alışkanlığına dayalı riskler. Ancak hemşehrilerimiz uyarılarımıza daha hassas ve dikkatli davranıyor. Bunun yakında faydasını göreceğimizi de düşünüyorum. Çok fazla test yapmamız, filyasyonlarda çok hasta bulmamız ki, doğru yaptığımız şeylerdir, bizi oransal olarak biraz fazla göstermeye devam edecek."

Çeber, vatandaşlara, özellikle cenaze ve sosyal mesafenin korunamadığı yerlerde hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise üniversite olarak yaklaşık bir ay önce Heyelan Uygulama Araştırma merkezi kurduklarını belirterek, görevlerinin bulundukları toplumun sorunlarıyla ilgilenmek ve çözüm üretmek olduğunu ifade etti.

Törene, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal