Rize'de AFAD ekipleri öğrencilere eğitim verdi
Haberler » Güncel » Rize'de AFAD ekipleri öğrencilere eğitim verdi - Haber

Rize'de AFAD ekipleri öğrencilere eğitim verdi

AFAD Rize Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgi aktardı.

19.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:00
Rize'de AFAD ekipleri öğrencilere eğitim verdi

Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgi aktardı.

Merkeze bağlı Salarha ilçesindeki Şehit Nedim Çalık İlkokulu ve Ortaokulu'nda Hami Okul Projesi kapsamında, "Afet Bilinci" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Ekipler, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın ardından AFAD kurtarma aracındaki malzeme ve ekipmanların da tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler