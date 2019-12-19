Rize'de AFAD ekipleri öğrencilere eğitim verdi

19.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:00

AFAD Rize Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere bina güvenliği hakkında bilgi aktardı.

Merkeze bağlı Salarha ilçesindeki Şehit Nedim Çalık İlkokulu ve Ortaokulu'nda Hami Okul Projesi kapsamında, "Afet Bilinci" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Ekipler, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın ardından AFAD kurtarma aracındaki malzeme ve ekipmanların da tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA