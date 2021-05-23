Rize'de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi
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Rize'de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi Rize'de aç kalan ayılar yerleşimin olduğu alanlara inerek bir eve zarar verdi.

Rize'de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

RİZE - Rize'de aç kalan ayılar yerleşimin olduğu alanlara inerek bir eve zarar verdi.

Olay Çamlıhemşin ilçesine bağlı Verçenik Yaylası'nda meydana geldi. Kış uykusundan uyanan ayılar, yüksek kesimlerde yiyecek bir şeyler bulamayınca köylülerin yaşam alanlarına kadar indi. Miktad Yılmaz'a ait evin camını parçalayarak içeriye giren ayı, evin altını üstüne getirdi. Evde yiyecek bir şey bulamayan ayı eşyaları evin içerisinden dışına taşıdı.

Rize'de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi
Rize'de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi
Rize'de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi
Rize'de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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