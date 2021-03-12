Rize'de 88 köy yolu ulaşıma kapalı
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Rize'de 88 köy yolu ulaşıma kapalı

12.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:36
Rize'de 88 köy yolu ulaşıma kapalı

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Rize'de dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle İkizdere'de 29, Çamlıhemşin'de 24, Ardeşen'de 12, Pazar'da 7, Çayeli'nde 6, Hemşin'de 6 ve Güneysu'da 4 köy yolu olmak üzere toplam 7 ilçede 88 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri 74 köyde ulaşımın yeniden sağlanması için 38 iş makinesi, 45 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde ana yol haricinde mahalle yollarının açılması içinde çalışmaların başladığı kaydedildi.

Çamlıhemşin'de 7, İkizdere'de ise 7 köyde kışın nüfus barındırılmadığından dolayı yol açma çalışması yürütülmüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkiindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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