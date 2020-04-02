Rize'de 82 yaşındaki emekli, maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı Rize'de, 155 polis destek hattını arayan 82 yaşındaki Remzi Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na emekli maaşını bağışlayarak destek verdi.

Rize'de, 155 polis destek hattını arayan 82 yaşındaki Remzi Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na emekli maaşını bağışlayarak destek verdi.

Yurt dışında çalışıp Türkiye'ye döndükten sonra emekli olan 82 yaşındaki Remzi Er, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım almak üzere 155'i arayarak bir polis memurunun evine gelinmesini rica etti.

Evine gelen görevlilere kapıyı açan Er, polis memuruna taleplerini iletmeden önce birkaç söz söylemek istediğini belirtti.

Önemli bir süreçten geçildiğine işaret eden Er, "Ben bu topraklarda doğdum, bu topraklarda yaşadım, bu topraklarda beslendim. Yaşım 82 oldu. Bu toprakları, ecdadım nasıl savaşıp koruyup sağlam bıraktıysa, bugün de bu vatanı geleceğe sağlam bırakmak için devletime yardım yapmak istiyorum. Bağış yapmak istiyorum, vatanımın dışa karşı güçlü kuvvetli olması için." diyerek emekli maaşını polis memuruna teslim etti.

Er'in davranışı üzerine duygulanan polis memuru, parayı tutanakla teslim aldıktan sonra bankaya gitti.

Parayı Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatıran polis memuru, banka dekontunu daha sonra Er'e teslim etti.

Olayı öğrenen Rize Valisi Kemal Çeber, Remzi Er'i arayarak kendisine teşekkür etti.

Çeber, salgının sona ermesinin ardından Er'i ziyaret edeceğini söyledi.

Kaynak: AA