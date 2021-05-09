Rize'de 6 yayla evinin yakıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Rize'de 6 yayla evinin yakıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Rize'de 6 yayla evinin yakıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 6 yayla evinin yakıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 6 yayla evinin yakıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden Sinan T. ve Tacettin T, Ardeşen ilçesine bağlı Eskiarmutlu, Bayırcık ile Fındıklı ilçesine bağlı Arıcılar ve Gürsu köylerinin kullandığı Küçükyayla mevkisindeki kendilerine ait 6 yayla evinin yakıldığı ihbarında bulundu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaylanın kullanımından kaynaklı bazı kişiler arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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