Rize'de 573 gram esrar ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de 573 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler kapsamında Pazar ilçesinde K.Ç'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 573 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri

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