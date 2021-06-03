Rize'de 543 kişi hakkında işlem yapıldı, 42 kişi ise tutuklandı
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Rize'de 543 kişi hakkında işlem yapıldı, 42 kişi ise tutuklandı

Rize'de 543 kişi hakkında işlem yapıldı, 42 kişi ise tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında nisan ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 543 kişi hakkında işlem yapıldı, 42 kişi ise tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında nisan ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 543 kişi hakkında işlem yapıldı, 42 kişi ise tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, nisan ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 489 kişi, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 54 kişi olmak üzere toplam 543 kişinin yakalandığı, 42 şahsın sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen olaylarda 32 ruhsatsız tabanca, 33 tabanca şarjörü, 311 tabanca fişeği, 5 bıçak, 6 av tüfeği, 15 gram toz-kubar esrar maddesi, 3,84 gram eroin maddesi, 74 kök kenevir bitkisi, 746 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 216 gram metemfetamin maddesi, 66 sentetik ecza hap, 27 paket kaçak sigara, 38 şişe kaçak içki, 7 araç parçası ele geçirildiği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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