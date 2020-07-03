Rize'de 515 kişi hakkında işlem yapıldı, 36 kişi tutuklandı Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında haziran ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 515 kişi hakkında işlem yapılırken 36 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında haziran ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 515 kişi hakkında işlem yapılırken 36 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 466 kişi, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 49 kişi olmak üzere toplamda 515 kişinin yakalandığı, 36 şahsın sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen olaylarda 10 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca şarjörü, 35 tabanca fişeği, 4 bıçak, 1 av tüfeği, 4 av fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 15 silah aksamı, 2 sahte plaka, 28,83 gram toz-kubar esrar maddesi, 36,13 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 kilo 83 gram metemfetamin maddesi, 3 suboxone, 6 sentetik ecza, 1 ecstasy, 693 kök kenevir bitkisi, 42 şişe kaçak içki ile 1 araç ruhsatı ele geçirildiği ele geçirildiği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA