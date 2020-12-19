Rize'de 40 ton küçük boy hamsiye el konuldu

Rize'de, belirlenen limitlerin altında avlanan 40 ton hamsiye el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle İyidere ilçesinde nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 40 ton hamsiye el konulan denetimler sırasında iki kişiye de para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı