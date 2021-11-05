Rize'de 4,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
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Rize'de 4,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Rize'de 4,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Rize'de 4,5 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

RİZE (AA) - Rize'de 4,5 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarı çalışmalar sonucunda, Merkez ilçe sınırları içerisinde narkotik dedektör köpeği "Atak"ın da yer aldığı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce S.Y'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 4,5 kilogram kubar esrar, içmeye hazır 9 sarma sigaralık, ruhsatsız tabanca, 10 mermi ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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