Rize'de 300 metrekare arsa 5,5 milyon liraya satışa çıkarıldı
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Çayeli, Rize, Kültür Sanat

Rize'de 300 metrekare arsa 5,5 milyon liraya satışa çıkarıldı

Çayeli Belediyesine ait ilçe merkezindeki üzerinde 2 katlı iş yeri binasının bulunduğu 300 metrekare arsa 5 milyon 500 bin liraya ihale ile satışa çıkarıldı.

09.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:18
Rize'de 300 metrekare arsa 5,5 milyon liraya satışa çıkarıldı

Çayeli Belediyesine ait ilçe merkezindeki üzerinde 2 katlı iş yeri binasının bulunduğu 300 metrekare arsa 5 milyon 500 bin liraya ihale ile satışa çıkarıldı.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, değeri yüksek arsa için Belediye Meclisinde uzun bir çalışmanın ardından karar aldıklarını belirtti.

Belediyenin önceki dönemden devam eden borçları bulunduğunu, gelir ve gider dengesizliği nedeniyle çalışma başlattıklarını kaydeden Çiftçi, 1 milyon lira gelir, 1,2 milyon lira gider olduğunu söyledi.

Bağımsız bir kuruluş ve Belediye Meclisinden katılımcılardan oluşan ekibin araziye ilişkin çalışma gerçekleştirdiğini aktaran Çiftçi, "Arazi gerçek değerini buldu. Bize göre malın değeri alıcı ve satıcı arasındaki talepten oluşur. Bir şeyin talibi varsa değeri vardır." dedi.

İhale sürecini 19 Mart olarak belirlediklerini bildiren Çiftçi, "Kapalı zarf usulü ihale olacak. Talebi oluşan insanlar belediyeye müracaat edecekler. Fiyatı aslında teklif verenler belirleyecek." diye konuştu.

Çayeli'nin toprağının değerli olduğunu işaret eden Çiftçi, "Biz buralar için ucuz veya pahalı diyemeyiz. Komisyon belirlemiş. Bağımsız bir kuruluş çalışma yapmış. Ortak bir karar alınmış. Gerçek fiyatı piyasa belirleyecek. Biz de buradan gelecek olan parayla daha önceden gelen borcu ödeyeceğiz. Tek amacımız bu. Gayrimenkulü satarken üzülüyoruz. Şehrin en değerli yeri burası." ifadelerini kullandı.

Rize'deki arsaları İstanbul ile kıyaslamanın doğru olmayacağını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"İmara açık alan konusunda sıkıntımız var. İmarlı alanlar yapıya dönüşmüş. Proje yapmak isteseniz ulaşabileceğiniz çok alan yok. Yaklaşık 15 kilometre uzakta havalimanı yapılıyor. Burada turizm yatırımları yapılacak. Turizm yatırımlarının da ilgi göreni deniz manzaralı olanıdır. Bu açıdan bir turizm yatırımı, geleceğe dönük düşünülebilir. Çok güzel bir otel ortaya çıkabilir. Bizde şehrin kalkınmasını istiyoruz. Bu alanı 55 yıldır aynı kişiler kullanıyor. Çok cüzi miktarlarda 287 lira belediyeye kira veriyorlar. 55 yıldır ödedikleri kiranın toplamı 97 bin lira bile yapmıyor. Bu kadar değerli bir yeri bizim amacımız satıp hemşehrilerimizin yatırım yapması. Burayı bir önceki belediyemiz güzelleştirdi. Biz de burada yeni yatırım ile çevreye güzellik katmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

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Manşet

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