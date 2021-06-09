Rize'de 30 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Rize'de 30 kök Hint keneviri ele geçirildi

Rize'de 30 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'nin Kalkandere ilçesinde 30 kök yasa dışı ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde 30 kök yasa dışı ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kalkandere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri H.G'ye ait evde yaptıkları aramada 21 kök, H.U'ya ait ikamette ise 9 kök olmak üzere toplamda 30 kök yasa dışı ekilmiş Hint keneviri ele geçirdi.

Kalkandere Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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