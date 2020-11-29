Rize'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
29.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:51
Rize'de yapılan yol kontrollerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Rize'de yapılan yol kontrollerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, başka ilden bir otomobille Rize'ye ruhsatsız tabanca getirildiği yönünde bilgi elde eden jandarma ekipleri, Ardeşen ilçesinde yol kontrol noktası oluşturarak bahse konu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı