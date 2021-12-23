Rize'de 3 kişi bilişim sistemleri üzerinden dolandırıldı - Haberler
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Rize'de 3 kişi bilişim sistemleri üzerinden dolandırıldı

Rize'de 3 kişi bilişim sistemleri üzerinden dolandırıldı
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık olaylarında artış meydana geldiği bildirildi.

KALKANDERE, RİZE (AA) - Rize'de bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık olaylarında artış meydana geldiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kalkandere ilçesinde bir mağdurun, sosyal medya üzerinden tanıştığı şahısla hesap numarası ve şifresini pandemi nedeniyle para yardımı yapılacağı gerekçesiyle paylaştığı belirtildi.

Aynı ilçede bir başka mağdurun ise kendisini banka personeli olarak arayan şahıs, Pazar ilçesindeki mağdurun, dijital yatırım şirketi üzerinden aradığını beyan eden kişi tarafından dolandırıldığı aktarılan açıklamada, üç olayda mağdur şahısların hesaplarından toplam 27 bin 210 lira çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların hiçbir şekilde kişisel bilgilerini kendilerini arayan kişilerle paylaşmamaları gerektiği vurgulanarak, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

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AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri

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