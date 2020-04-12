Rize'de 3 ilçe ve 2 beldede koruyucu izolasyon uygulama kararı
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Çamlıhemşin, İkizdere, Hemşin, Rize, Güncel

Rize'de 3 ilçe ve 2 beldede koruyucu izolasyon uygulama kararı

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında henüz vaka tespit edilmeyen yerleşim yerlerinden Hemşin, Çamlıhemşin, İkizdere ilçeleri ile Tunca ve Büyükköy beldelerinde koruyucu izolasyon uygulanacağı bildirildi.

12.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:00
Rize'de 3 ilçe ve 2 beldede koruyucu izolasyon uygulama kararı

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında henüz vaka tespit edilmeyen yerleşim yerlerinden Hemşin, Çamlıhemşin, İkizdere ilçeleri ile Tunca ve Büyükköy beldelerinde koruyucu izolasyon uygulanacağı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Pandemi Kurulunun, hastalığın yayılmasını önleme adına önemli kararlar aldığı belirtildi.

İl Pandemi Kurulunca koronavirüs salgınına maruz kalmadığı değerlendirilen Hemşin, Çamlıhemşin, İkizdere ilçeleri ile Tunca ve Büyükköy beldeleri ve buralara bağlı mahalle ve köylere özgün sınırlamalar getirilmesinin bulaşıcı hastalık riskini azaltma noktasında avantajlar sağlayacağı ifade edilen açıklamada, koruyucu izolasyon uygulamasında salgının henüz yayılmadığı yerleri korumanın amaçlandığı, bu şekilde virüsün yayılma hızında bir baskılanma yaratarak kontrol sağlanmaya çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün koruyucu izolasyon yapılacak yerlerdeki prosedürü işleteceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalıdır. Muhtarlarımız, mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bulguları olanların adreslerini İl Sağlık Müdürlüğüne bildirecektir. Sağlık personeli tarafından bildirilen adreslere gidilerek vatandaşlarımızın kontrolleri yapılacaktır. Kontroller hastalarımızın mahremiyeti dikkate alınarak evleri müsait ise evlerinin önünde, müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır. Kontroller sonrasında şikayetleri hafif olan vatandaşlarımız ev halkı ile birlikte mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Lüzum görülen vatandaşlarımızın ise sağlık kuruluşlarına intikal etmesi sağlanacaktır."

İş yerleri söz konusu yerleşim yerlerinin dışında olan kişilerin çıkışlarına, ilçelerde kaymakamlıklara, beldelerde ise muhtarlara bildirmeleri kaydıyla izin verileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu kişilere kendilerinin ve aile fertlerinin sağlık personeli tarafından kontrolleri sonrası herhangi bir bulgu olmaması halinde gerekli izinlerin verileceği, isimlerinin giriş çıkış noktalarına bildirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kendisi veya aile fertlerinde hastalık bulgusu olan kişilerin mutlak suretle izole edileceği belirtilerek, hiçbir şikayeti olmayan vatandaşların yaşadıkları evlerden bir kişini, temel ihtiyaçların karşılanması için tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydıyla yerleşim yeri sınırları içinde dışarı çıkabileceğine işaret edildi.

Söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet etmekle birlikte hastalık bulgusu olmayan ailelerin zaruri ihtiyaçlarını öncelikle ilçe veya belde sınırlarında karşılamaları, karşılayamıyorlarsa aileden 1 kişinin haftada en fazla 1 kez, kendileri ve aile fertlerinin sağlık personeli tarafından kontrolleri sonrası herhangi bir bulgu olmaması durumunda gerekli izinler verildikten sonra giriş ve çıkışlarının sağlanacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu yerleşim yerleri ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile insani ihtiyaçları (ekmek fırını,ilaç gibi) getiren kişi veya kurumların kontrollü bir şekilde girişinin sağlanacağı, ihtiyaçların büyük oranda 155,156 ve 112 telefonları aranarak Vefa Sosyal Destek elemanlarınca karşılanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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