Rize'de 3,5 ton küçük boy balığa el konuldu

19.09.2019 16:26

Rize'de, avlanmasına izin verilen boyutlardan küçük olduğu gerekçesiyle 3,5 ton balığa el konuldu.



Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamda İl Tarım ve Orman, Sahil Güvenlik ve Emniyet müdürlükleri ekiplerince nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri ile ortaklaşa yapılan denetimde, avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 3,5 ton balığa el konuldu.

Uygulamalarda 2 araç sahibine, boy ve ağırlık yasaklarına uymayan balık taşımak ve nakil belgesi olmadan balık nakletmek suçundan idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA