Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı - Haberler
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Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı

Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı
Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin - Haberler | Güncel

RİZE'de kar yağışı etkili olurken, 12 ilçede 283 köy yolu, ulaşıma kapandı.

RİZE (DHA) - RİZE'de Kar yağışı etkili olurken, 12 ilçede 283 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle yolları açmaya çalışıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı, yükseklerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü. Gece şiddetini artıran yağış sonrası kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti. 12 ilçede 283 köy yolu da ulaşıma kapandı. Rize Valiliği'nce alınan kararla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, 73 kişilik personelle yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışıyla güzel manzaralar da ortaya çıktı.


Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı

Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı

Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı

Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı

Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı

Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı

Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı

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