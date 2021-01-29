Rize'de 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Rize'de 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

29.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:44
Rize'de 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçeye bağlı 28 köye ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçeye bağlı 28 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 3 ve İkizdere'de 18 olmak üzere 28 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için 21 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın Ovit Dağı'nda ve Ayder Yaylası'nda da etkili olduğu belirtildi.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalara devam ediyor.

Yetkililer, sürücüleri araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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